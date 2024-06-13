Katil zanlısı, arkadaşının babası çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de denizde cesedi bulunan Sedef Güler'in (24) ölümüyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Güler'in cesedinin bulunmasının ardından, Güler'in öldürüldüğü evi kiralayan ve cesedin evden çıkarılarak denize atılmasına yardım ettiği belirlenen Fırat B. 'kasten adam öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanırken olayın asıl şüphelisi olduğu değerlendirilen Yavuz G.'nin (53), Sedef Güler'in arkadaşının babası olduğu, bu vesileyle tanıştıkları iddia edildi. Fırat B. olay sırasında evde olmadığını, arkadaşı Yavuz G.'nin telefonuyla eve gittiğinde Güler'in ölmüş olduğunu iddia ederek Yavuz G.'nin cesedi yok etmek için kendisini silahla tehdit ettiğini öne sürmüştü. Öte yandan şüphelilerin, cesedi denize atmadan önce o bölgeye gelip keşif yaptıkları, cesedi bir yere gömmek için araştırma yaptıkları öne sürüldü. Ayrıca ilk olarak valizle cesedi taşımayı planladıkları ancak olmayınca halıya sarıp çıkardıkları belirtildi. Evde ve cesedin taşındığı arabada yapılan incelemede genç kıza ait olduğu değerlendirilen kan izleri tespit edildi. Güler'in kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla belli olacak.