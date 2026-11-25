İstanbul Eyüpsultan
'da işhanı sahibi Ferhat Yamen'in (40), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği cinayetin şüphelisi yakalandı. 17 Kasım'da bir işhanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yamen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Eşkâli belirlenen Halil Feyizoğlu düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Silahlı saldırı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı anların çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi.