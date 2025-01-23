Katil zanlısından kan donduran söylem: “Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım”…

Kan donduran olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan B.T.'yi (35) tabancayla karnından yaralayan İ.M. (30) ve yanındaki arkadaşı S.S. (37) olay yerinden kaçtı. Yaralı B.T. özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BEN ÖLDÜRDÜM, AZ YAKIŞIKLI ÇIKALIM"

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip sonucu olayda silah kullanan İ.M. ile olay sırasında yanında bulunan S.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan İ.M. ve S.S., 1 Şubat 2024'te Samsun Adliyesine sevk edildi. S.S.'nin adliye önünde görüntüsünü çeken muhabire, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp, "Az yakışıklı çıkalım da abi" demesi dikkat çekmişti.

13'ER YIL HAPİS



Olaydan sonra tutuklanan İ.M. ve S.S. hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında İ.M. ile olayda silah kullanmadığı halde adliyeye çıkarken "Ben öldürdüm" diyen S.S. mahkemece "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.