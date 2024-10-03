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Giriş Tarihi: 3.10.2024 14:02 Son Güncelleme: 3.10.2024 14:27

Katil zanlısından şoke eden itiraf! “Yanlış kişiyi vurdum”

Bursa'da dün cadde ortasında yaşanan cinayet olayında şoke eden bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki Hüseyin Uzun’u ensesinden tek kurşunla vuran katil zanlısı M.Ç, Emniyette verdiği ifadede yanlış kişiyi öldürdüğünü söyledi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Katil zanlısından şoke eden itiraf! Yanlış kişiyi vurdum

Bursa'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Altıparmak Caddesinde arkadaşı Mertcan B ile yürüyen Hüseyin Uzun, aniden arkasından gelen bir kişi tarafından ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Bursa emniyeti sokak ortasında işlenen cinayetin hemen ardından yaptığı çalışmayla katil zanlısının M.Ç olduğunu tespit etmiş ve cinayetten 2 saat sonra yakalayarak gözaltına almıştı.

"YANLIŞ KİŞİYİ VURDUM"

Gözaltına alınarak Emniyete götürülen katil zanlısı M.Ç burada polisleri bile hayrete düşüren bir ifade verdi. M.Ç ifadesinde, "Mertcan B ile aramızda geçmişe dayalı alacak verecek meselesi vardı. Kendilerini bir süre takip ettim. Cadde üzerinde yakalayınca ateş ettim. Mertcan'ı vuracaktım ama yanlış kişiyi vurdum" dedi.

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Katil zanlısından şoke eden itiraf! “Yanlış kişiyi vurdum”
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