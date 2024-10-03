Katil zanlısından şoke eden itiraf! “Yanlış kişiyi vurdum”

Bursa'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Altıparmak Caddesinde arkadaşı Mertcan B ile yürüyen Hüseyin Uzun, aniden arkasından gelen bir kişi tarafından ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Bursa emniyeti sokak ortasında işlenen cinayetin hemen ardından yaptığı çalışmayla katil zanlısının M.Ç olduğunu tespit etmiş ve cinayetten 2 saat sonra yakalayarak gözaltına almıştı.

"YANLIŞ KİŞİYİ VURDUM"

Gözaltına alınarak Emniyete götürülen katil zanlısı M.Ç burada polisleri bile hayrete düşüren bir ifade verdi. M.Ç ifadesinde, "Mertcan B ile aramızda geçmişe dayalı alacak verecek meselesi vardı. Kendilerini bir süre takip ettim. Cadde üzerinde yakalayınca ateş ettim. Mertcan'ı vuracaktım ama yanlış kişiyi vurdum" dedi.