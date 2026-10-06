Katil zanlısından sosyal medya figürüne: Takipçi sayısı katlandı! Gökçe Alkan cinayetinin ardından kan donduran yorumlar…

Kan donduran olay, 3 Ekim günü saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre; ormana otomobille gelen ve sevgili olduğu öne sürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan ile 24 yaşındaki Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi. Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayette kan donduran sosyal medya etkileşimi ortaya çıktı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Liseden bu yıl mezun olan 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın, Mustafa B. kendisine sürekli yalan söylediği için ondan ayrılmaya karar verdiği ve son kez buluşmak için evden çıktığı ortaya çıkmıştı. Alkan ailesinin 3 kız çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenilen Gökçe Alkan, ikindi vakti, Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
TEPKİ ÇEKEN 'ETKİLEŞİM'
Gökçe'nin ölümünün ardından cinayet şüphelisi Mustafa B.'nin sosyal medya hesabı kısa sürede binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Takipçi sayısı bir günde artarken, özellikle genç kızların zanlının hesabına yönelmesi ve akılalmaz şekilde atılan yorumlar sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Yorumlardan bazılarında katil zanlısına hak verildiği belirlenirken, kan donduran bazı yorumlar ise genç kızı suçlar nitelikteydi.
'İNSANDA ÇOK CİDDİ BİR KORKU OLUŞUYOR'
Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş canice işlenen bu cinayette katil zanlısına hak veren ve maktulü suçlayıcı yorumlar yapan sosyal medya hesapları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada infiale neden olan bu yorumların hangi psikoloji ile paylaşıldığını yorumlayan Ateş, şu ifadeleri kullandı:
Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş
"Burada katil zanlısına hak verme ve bizim mağduru suçlama dediğimiz bir kavram var. Bu mağduru suçlama konusunda şöyle bir durum oluyor; Kişi bunu haberlerde okuyor veya işte sosyal medyada görüyor, kendisi çok büyük bir korkuya kapılıyor. Çünkü oradaki maktulle empati geliştirmek veya kendisini onun yerine koymak zorunda kalabiliyor. İnsanlar için kendilerini buradaki maktulün yerine koyabilmek kolay bir şey değil, çünkü buradaki olay çok korkutucu bir olay. Dolayısıyla insanlar burada empati yapmaktan kaçınabilmek için mağdurun yaşadığı bu olayın mağdurun sorumluluğunda olduğunu düşünmek zorunda kalıyorlar. Yani burada aslında enteresan bir fenomen çıkıyor karşımıza. İnsan kendisinin kontrolü olmadığı konularda eğer böyle bir korkunç durumla karşı karşıya kalırsa bu çok ciddi bir korku yaratır insanda. Çünkü kendisinin hiçbir şekilde yaşadığı bu olayda bir suçunun olmaması, bir kontrolünün olmaması feci bir durum gibi görünür. Dolayısıyla insanlar burada aslında maktulü suçlarken içlerinden, maalesef kendileri kontrolün onda olmadığını kabul edemiyorlar. "
KATİL ZANLISINDAN SOSYAL MEDYA FİGÜRÜNE…
Psikolog Berkay Ateş zanlının sosyal medya üzerinden takibe alınarak veya destekleyici yorumlar yaparak yaşanan olayın basite indirgendiğini vurguladı. Sosyal medyanın kişilerin bakış açısını değiştirdiği hakkında konuşan Ateş, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda sosyal medya kültüründe olayın çok fazla konuşulması yaşanan durumu sıradan bir hale getirebiliyor. Yani olayın vahametini, olayın şiddetini sanki hafife indirgiyor ve sosyal medyadaki herhangi bir içerik haline dönüştürebiliyor. Her yerde bu içerikle alakalı bir şeyler görüyorsunuz. Ve bunu gördükçe olayın gerçek içindeki özünden uzaklaşmaya başlıyorsunuz ve bu sefer bu cinayeti işleyen kişi de bir sosyal medya figürü gibi bir içerik haline gelmeye başlıyor. İnsanlar bunu konuşmaya başlıyorlar. "
"EKRAN ARKALARINDAN ACIMASIZLIK"
"Bir tane empatiden yoksun insan bir tane taş atıyor mesela, takip ediyor o kişiyi ya da onunla ilgili bir güzelleme yapıyor. Hemen arkasından bu tarz figürler doluşmaya başlıyorlar, onu takip etmeye başlıyorlar, beraber konuşup popülerleştirmeye başlıyorlar. Ve insanlar ekran arkalarından çok daha rahat acımasızlaşabiliyorlar. Gerçekliğin dışındaymış gibi... Yani insanların kafasında bir gerçek dünya oldu şimdi, kendi yaşadıkları dünya. Bir de sosyal medya üzerinden veya telefonları üzerinden bir linç kültürü... Dolayısıyla bunlar da bizim bu şiddetin normalleşmesi gibi bir riski getiriyor beraberinde. Yani işte korkunç bir olay, sürekli karşımıza çıkıyor. Bir süre sonra onu korkunç olmaktan çıkarıp sıradan bir içeriğe dönüştürüyoruz."