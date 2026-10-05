Katıldığı yayınlarda hükümeti tehdit etmişti: Emekli Amiral Türker Ertürk’e hapis cezası!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatmış; Ertürk, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, Türker Ertürk hakkında kararını açıkladı.

SAVCILIK MÜTALAASI: MEŞRU İKTİDARA AÇIK TEHDİT

Esas hakkındaki mütalaada, sanık Türker Ertürk'ün 20 Mart 2023 tarihindeki canlı yayında "Bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek… Yoksa ileride müşkilat yaşarız ülkece diye düşünüyorum" şeklinde beyanda bulunduğu, program sunucusunun "Elbette bedelini biliyorlardır değil mi efendim?" sorusunu ise onayladığı belirtildi. Savcılık; bu ifadelerin meşru iktidarın değişmemesi durumunda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dâhil olmak üzere toplumun zorluk yaşayacağı yönünde somut bir tehdit taşıdığını, eylemin kamuya açık canlı yayında alenen işlendiğini vurgulayarak sanığın Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit ve Basın Yoluyla işlendiği göz önünde bulundurularak cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi.

MAHKEME CEZAYI AÇIKLADI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Türker Ertürk'ün üzerine atılı "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar verdi. Ertürk'e 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası verildi.

HAGB VE ERTELEME UYGULANMADI

Mahkeme, verilen ceza miktarı nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) koşullarının oluşmadığına karar verdi. Sanığın adli sicil kaydı ve UYAP sistemine yansıyan dosyaları dikkate alınarak hapis cezasının ertelenmesine de yer verilmedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Kararda; verilen ceza miktarı, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması ve tutuklamadan beklenen gayenin gerçekleşmiş olması gerekçesiyle Türker Ertürk'ün tahliyesine hükmedildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör