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Giriş Tarihi: 17.10.2026

‘Katillerin özrünü kabul etmiyorum’

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
‘Katillerin özrünü kabul etmiyorum’
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Mersin'in Anamur ilçesinde dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, 29 Temmuz 2025'te, döner ustası Necmettin Ulaş (25) tarafından kovalandıktan sonra bir pasajda ölü bulundu. Tutuklanan ve "İhmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanan Ulaş hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Ulaş, Eyüp Can'ın annesinden özür dilediğini söyledi. Anne Güllü Çay ise "Katillerin özrünü kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, gelecek celseye kadar sanığa savunma yapması için süre verdi. Duruşma 10 Aralık'a ertelendi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MERSİN
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