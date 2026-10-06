Katledilen Gökçe’nin ardından infiale yol açan yorumlar: Sosyal medyada utanç tablosu!

Kan donduran olay, 3 Ekim günü saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre; ormana otomobille gelen ve sevgili olduğu öne sürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan ile 24 yaşındaki Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi. Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayette kan donduran sosyal medya etkileşimi ortaya çıktı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Liseden bu yıl mezun olan 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın, Mustafa B. kendisine sürekli yalan söylediği için ondan ayrılmaya karar verdiği ve son kez buluşmak için evden çıktığı ortaya çıkmıştı. Alkan ailesinin 3 kız çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenilen Gökçe Alkan, ikindi vakti, Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
TEPKİ ÇEKEN 'ETKİLEŞİM'
Gökçe'nin ölümünün ardından cinayet şüphelisi Mustafa B.'nin sosyal medya hesabı kısa sürede binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Takipçi sayısı bir günde artarken, özellikle genç kızların zanlının hesabına yönelmesi tartışmaya neden oldu. Yorumlardan bazılarında katil zanlısına hak verildiği belirlenirken, kan donduran bazı yorumlar ise talihsiz genç kızı suçlar nitelikteydi.
Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş
KATİL ZANLISINDAN SOSYAL MEDYA FİGÜRÜNE…
Psikolog Berkay Ateş canice işlenen bu cinayette katil zanlısına hak veren ve maktulü suçlayıcı yorumlar yapan sosyal medya hesapları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ateş, zanlıyı sosyal medya üzerinden takibe alarak veya destekleyici yorumlar yaparak acımasızca hareket eden kitleler hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda sosyal medya kültüründe olayın çok fazla konuşulması yaşanan durumu sıradan bir hale getirebiliyor. Yani olayın vahametini, olayın şiddetini sanki hafife indirgiyor ve sosyal medyadaki herhangi bir içerik haline dönüştürebiliyor. Her yerde bu içerikle alakalı bir şeyler görüyorsunuz. Ve bunu gördükçe olayın gerçek içindeki özünden uzaklaşmaya başlıyorsunuz ve bu sefer bu cinayeti işleyen kişi de bir sosyal medya figürü gibi bir içerik haline gelmeye başlıyor. İnsanlar bunu konuşmaya başlıyorlar. "
"EKRAN ARKALARINDAN ACIMASIZLIK"
"Bir tane empatiden yoksun insan bir tane taş atıyor mesela, takip ediyor o kişiyi ya da onunla ilgili bir güzelleme yapıyor. Hemen arkasından bu tarz figürler doluşmaya başlıyorlar, onu takip etmeye, hakkında konuşup popülerleştirmeye başlıyorlar. Ve insanlar ekran arkalarından çok daha rahat acımasızlaşabiliyorlar. Gerçekliğin dışındaymış gibi... İnsanların kafasında bir gerçek dünya oldu şimdi, kendi yaşadıkları dünya. Bir de sosyal medya üzerinden veya telefonları üzerinden bir linç kültürü... Dolayısıyla bunlar da bu şiddetin normalleşmesi gibi bir riski getiriyor beraberinde. Korkunç bir olay sürekli karşımıza çıkıyor ve bir süre sonra onu korkunç olmaktan çıkarıp sıradan bir içeriğe dönüştürüyoruz."