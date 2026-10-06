Katledilen Gökçe’nin ardından infiale yol açan yorumlar: Sosyal medyada utanç tablosu!

"EKRAN ARKALARINDAN ACIMASIZLIK"

"Bir tane empatiden yoksun insan bir tane taş atıyor mesela, takip ediyor o kişiyi ya da onunla ilgili bir güzelleme yapıyor. Hemen arkasından bu tarz figürler doluşmaya başlıyorlar, onu takip etmeye, hakkında konuşup popülerleştirmeye başlıyorlar. Ve insanlar ekran arkalarından çok daha rahat acımasızlaşabiliyorlar. Gerçekliğin dışındaymış gibi... İnsanların kafasında bir gerçek dünya oldu şimdi, kendi yaşadıkları dünya. Bir de sosyal medya üzerinden veya telefonları üzerinden bir linç kültürü... Dolayısıyla bunlar da bu şiddetin normalleşmesi gibi bir riski getiriyor beraberinde. Korkunç bir olay sürekli karşımıza çıkıyor ve bir süre sonra onu korkunç olmaktan çıkarıp sıradan bir içeriğe dönüştürüyoruz."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör