Katliam gibi kaza 5 ölü

Samsun'dan Ordu yönüne giden Zekeriya Ateş'in (59) kullandığı otomobil, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Çarşamba ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi yakınlarında yağmur ve yoğun siste, aşırı hız sonucu kontrolden çıktı. Refüjü açıp karşı yola geçen otomobil, bu sırada Taner Aydın'ın (33) kullandığı Ordu yönünden Samsun'a doğru gelen otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobillerdeki sürücülerden Zekeriya Ateş, eşi Gülcan ve çocuğu Emirhan Ateş ile diğer aracın sürücüsü Taner Aydın ve yanında bulunan Aydın Aydın hayatını kaybetti. Cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlardan çıkartılarak Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

TUR OTOBÜSÜ YOLDAN ÇIKTI

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nden dönenleri taşıyan tur otobüsünün, Çorum'da kontrolden çıkarak, yol kenarındaki toprak zemine çarpması sonucu 24 kişi yaralandı. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde önceki sabah evden çıktıktan sonra kaybolan Mustafa Boz'un (65), ilçeye bağlı Yazlık köyü yakınlarında kontrolünü kaybettiği otomobiliyle dere yatağını uçarak öldüğü belirlendi. Otomobilin içinde bulunan Boz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.