Katliam şüphelileri yakalandı

İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un 4 adamının Gürcistan'da öldürülmesiyle ilgili 2 saldırgan yakalandı.Barış Boyun suç örgütü üyesi 6 kişinin geçtiğimiz yıl, Yunanistan'da bir otomobilde seyir halinde ilerlerken kurşunlanmasının ardından, geçtiğimiz cumartesi günü de Gürcistan'da 4 örgüt üyesi öldürüldü. İddiaya göre; geçtiğimiz aylarda çete lideri Emrah Ayverdi'nin de bulunduğu bir düğün salonuna düzenlenen bombalı saldırıda adı geçen Çağatay Çançin (20), Barış Vedat Dinç (27), Furkan Ömer Tükenmez (24), Abdulkadir Sever (19) ve U. adlı bir kişi, Tiflis'te kiraladıkları evde yaşamaya başladı. U. isimli şahıs, bir süredir karşı grup ile temas halindeydi ve bilgi sızdırıyordu. Geçtiğimiz cumartesi gizlice evden ayrılan U. saldırganların girmesi için kapıyı açık bıraktı. Saniyeler içinde gerçekleştirilen saldırıda, 200'e yakın kurşun sıkan saldırganlar 4 kişiyi öldürüp kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Gürcistan polisi, saldırganları yakaladı. Soruşturma devam ediyor.