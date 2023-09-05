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Giriş Tarihi: 5.9.2023 00:23 Son Güncelleme: 5.9.2023 00:28

Katmerci ailesinin veliahtı denizde ölü bulundu

İstanbul'da ünlü Katmerci ailesinin büyük oğlu 49 yaşındaki Orbay Katmerci'nin cesedi Ahırkapı açıklarında bulundu. Yapılan incelemelerde bir bacağının da kırık olduğu tespit edilirken Katmerci'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak canına kıydığı öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Katmerci ailesinin veliahtı denizde ölü bulundu

İstanbul Fatih Ahırkapı açıklarında geçtiğimiz gün balık avına çıkan balıkçılar sabah saatlerinde bir ceset gördü. Hemen durumu polise bildirdi. Deniz polisleri cesedi olduğu yerden alıp kıyıya getirdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek ceset üzerinde inceleme yaptı. Bir bacağı kırık olan ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisler yaptıkları araştırmada cesedin ünlü işi nsanı Yılmaz Katmerci'nin oğlu Orbay Katmerci'ye ait olduğunu belirledi. Orbay Katmerci'nin ailesine bilgi verildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, cesedin bulunmasından bir gün önce Orbay Katmerci'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak canına kıydığı öne sürüldü.

KALASLI MALİKANE HABERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Orbay Katmerci, bundan 24 yıl önce turizm, insaat, mermer, gida ve tıp alanında yatırımlarıyla tanınan babası Yılmaz Katmerci'nin 37 yıllık eşi Necla Katmerci'ye açtığı boşanma davasında gündem olmuştu. Orbay Katmerci, babasının annesi ve kendisini 20 milyon dolarlık malikaneden attırmak istediğini öne sürerek annesiyle birlikte babasına uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Babasının tehdit iddiaları üzerine malikanenin kapısının arkasına kalas koymalarıyla da gündem olan Orbay Katmerci'nin anne ve babası 2010 yılında boşanmışlardı. Mahkeme işinsanını 3 milyon TL tazminat ve aylık 20 bin TL 'yoksulluk' nafakası ödemeye mahkum etmişti.

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Katmerci ailesinin veliahtı denizde ölü bulundu
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