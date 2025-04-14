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Giriş Tarihi: 15.4.2025

Katy Perry 10 dakikada uzaya gidip döndü

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Katy Perry 10 dakikada uzaya gidip döndü

ABD'li şarkıcı Katy Perry, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip ile uzaya çıktı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlanan yolculukta, Jeff Bezos'un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci

Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı. NS-31 misyonu kapsamında ve 'New Shepard' adlı roketle yapılan yolculuk 10 dakika sürdü. 60 yıldan daha uzun bir zaman sonra ilk kez yalnızca kadınlardan oluşan bir mürettebat bir uzay görevine katıldı.

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Katy Perry 10 dakikada uzaya gidip döndü
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