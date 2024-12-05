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Giriş Tarihi: 5.12.2024 16:46 Son Güncelleme: 5.12.2024 16:48

Kavak Apartmanı davasında karar çıktı

Gaziantep Nurdağı'nda 6 Şubat depreminde yıkılarak 26 kişinin ölümüne neden olan ve kaçak olduğu ortaya çıkan Kavak Apartmanı davasında karar açıklandı. Dönemin belediye başkanı Ökkeş Kavak ile 4 sanığa 16 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kavak Apartmanı davasında karar çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan Kavak Apartmanı da yıkıldı. İlk 3 katının üzerine çöken apartmanda 26 kişi yaşamını yitirdi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dönemin belediye başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen, Serdar Çelebi Köse, Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

16 YIL 3 AY CEZA

Islahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti dönemin belediye başkanı Ökkeş Kavak, Ahmet Özsoy, Aliye Sema Özdemir, Dursun Ali Taştan ve Mustafa Taşdemir'e 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası ile Derya Tekkes ve Suat Silahlı'ya aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Taşdemir hükümle birlikte tahliye edilirken, Kavak'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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Kavak Apartmanı davasında karar çıktı
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