Haberler Yaşam Haberleri Kavga eden oğlunun beline ip bağlayıp koşturdu!
Giriş Tarihi: 28.7.2024 16:00 Son Güncelleme: 28.7.2024 16:09

Kavga eden oğlunun beline ip bağlayıp koşturdu!

Adana’da kavga eden oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturan baba gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kavga eden oğlunun beline ip bağlayıp koşturdu!

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yabancı uyruklu tarım işçisi Mahcub H. 13 yaşındaki oğlu Ahmed H.'yi kavga ettiği için cezalandırmak istedi. Mahcub H., aldığı ipin bir ucunu oğlunun beline, diğer ucunu da motosikletine bağladı. Daha sonra vicdansız baba oğlunu metrelerce koşturdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahcub H. ve ailesinin kaldığı çadırı tespit etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle çadıra giden ekipler Mahcub H.'yi gözaltına aldı. Ahmed A. ve annesi Halide M. ise Adana Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.

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Kavga eden oğlunun beline ip bağlayıp koşturdu!
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