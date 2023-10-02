Kavga ederken kalp krizi geçirdiler

Bursa Şehirlerarası Yolcu Terminali'nde 2 Eylül'de meydana gelen olayda, Kazım İnanç (50) ve Bayram Turgut (64), yük taşıma aracı yüzünden yumruk yumruğa kavga etti. Kavganın ardından önce Turgut, bir süre sonra ise İnanç yere yığıldı. Her ikisinin de kalp krizi geçirdiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan Turgut hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin görüntülerde çevredekilerin yere düşen Turgut'a kalp masajı yaptığı görüldü. Kazım İnanç ise tedavisinin ardından sevk edildiği Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce haftada 2 gün polis merkezine giderek imza atmak şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İnanç hakkında, "taksirle adam öldürmeye neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.