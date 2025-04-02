Kavgayı ayırırken canından oldu

Giresun'da dolmuşçular arasında çıkan silahla kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay, Çaykara Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç. ile F.D. isimli dolmuş şoförleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., yanında bulundurduğu tabanca ile F.D'ye ateş etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Şevki Özdemir (41) de kurşunların hedefi olarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı F.D. ile Özdemir, yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Şevki Özdemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli M.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.