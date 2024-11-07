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Giriş Tarihi: 7.11.2024 16:25

Kavgayı ayırmak istedi: “Sen neden karışıyorsun” denilerek bacağından vuruldu!

Antalya’da meydana gelen olayda, iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden 3 kişiyi ayırmak için gelen Ali Kaan B., "Sen neden karışıyorsun" diyen Cemil A. tarafından bacağından vuruldu. İşte haberin detayları…

DHA
Kavgayı ayırmak istedi: Sen neden karışıyorsun denilerek bacağından vuruldu!

Olay, saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Cemil A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişiden biri, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla saldırmaya çalıştı.

Olayı gören Ali Kaan B., kavgayı ayırmak için koşarak geldi. Kavganın büyümesi üzerine Cemil A., belindeki tabancayı çıkarttı. Tabancayı gören 2 kişi koşarak uzaklaştı. Cemil A., Ali Kaan B.'yi "Sen neden karışıyorsun" diye bağırıp, sol bacağından vurdu.

Cemil A. koşarak kaçarken, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen motorize polis timine, S.A.'nın kullandığı taksi çarptı. Motosikletten düşüp yaralanan 2 polis ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Bacağından vurulan Ali Kaan B. de ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kavgayı ayırmak istedi: “Sen neden karışıyorsun” denilerek bacağından vuruldu!
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