Kavgayı ayırmak istedi: “Sen neden karışıyorsun” denilerek bacağından vuruldu!

Olayı gören Ali Kaan B., kavgayı ayırmak için koşarak geldi. Kavganın büyümesi üzerine Cemil A., belindeki tabancayı çıkarttı. Tabancayı gören 2 kişi koşarak uzaklaştı. Cemil A., Ali Kaan B.'yi "Sen neden karışıyorsun" diye bağırıp, sol bacağından vurdu.