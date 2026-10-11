Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Lapseki İlçesi'ne bağlı Çardak Beldesi'nde 6 Ekim'de meydana gelen cinayetin temel nedeni aylar öncesine dayanıyordu. İddiaya göre, ilçede "Kamyon Serhat" olarak bilinen Serhat Ö. ve kardeşi Mehmet Ö, Bulut S. ile aralarındaki bir meseleyi tatlıya bağlamak ve alkol almak üzere bir mekana davet etti. Ancak masada havalar bir anda gerildi; sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kafalarda şişelerin kırıldığı şiddetli bir arbedeye dönüştü. Tarafları restoran çalışanları ayırdı.

Oğuz Altay

OTOMOBİLİNDEN POMPALI TÜFEĞİ KAPIP SOKAĞA FIRLADI

İddiaya göre O gün kapanmayan yaralar, iki taraf arasında husumete dönüştü. Yaz ayındaki kavganın intikam ateşiyle bilenen Bulut S., geçtiğimiz 6 Ekim Günü husumetlileriyle yeniden karşı karşıya geldiği. Otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alan tarafların üzerine yürüdü. Sokak ortasında aniden alevlenen tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı.

EVİNDEN ÇAĞRILDI, AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Çevredekiler araya girerken gruptakilerin çağrısıyla evinden çıkan Oğuz Altay'ın kavgayı yatıştırmak, tarafları ayırmak için araya girdi. Çıkan arbede de Bulut S.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar 37 yaşındaki evli Oğuz Altay'ın kasık bölgesine isabet etti. Oğuz Altay, kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz Altay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAÇTIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı Bulut S., olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.