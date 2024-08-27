Kavgayı ayırmak isteyen dayısını öldürdü

Olay, gece saatlerinde Ayrancı ilçesine sağlı Yeni Mahalle Şehit Emre Baysal Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde yaşandı. İddiaya göre Adnan Erdoğan Cümbüş ile üvey babası Kadir Yavuz henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Kavga sesleri üzerine üst katta oturan dayı Süleyman Uluer, alt kata inerek ikiliyi ayırmak istedi. O esnada yeğeni Adnan Erdoğan Cümbüş elindeki bıçağı rastgele sallayınca dayısını boğazından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ayrancı İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Uluer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adnan Erdoğan Cümbüş'te gözaltına alındı.