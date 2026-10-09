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Giriş Tarihi: 09.10.2026 13:09

Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru canından oldu!

Kahramanmaraş’ta akrabaları arasındaki kavgayı sonlandırmak isteyen polis memuru Seyfullah Orçan, kuzeni Alihan Orçan’ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Orçan, hayatını kaybetti.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru canından oldu!
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi'ndeki bir pastanede akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu belirtilen iki akraba grubu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan ve yıllık iznini memleketinde geçiren polis memuru Seyfullah Orçan, tarafları ayırmak için araya girdi.

KAVGAYI AYIRIRKEN VURULDU

Bu sırada Orçan'ın kuzeni Alihan Orçan'ın pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürüldü. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği polis memuru ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyfullah Orçan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Alihan Orçan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kahramanmaraş Valiliği de yaptığı açıklamada, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiğini ve olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis memuru Seyfullah Orçan'ın cenazesinin Türkoğlu İlçesi Beyoğlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.

#KAHRAMANMARAŞ #GAZİANTEP
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Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru canından oldu!
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