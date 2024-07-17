Kavurucu sıcaklara dikkat!

Son günlerde yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nemle birleşince hem gündüz hem gece saatlerinde nefes almak bile güçleşmeye başladı. Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı uyarılarda bulundu. Edirne'de hava sıcaklığı dün öğle saatlerinden itibaren bunaltıcı boyuta ulaştı. Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte zorunlu olmadıkça vatandaşlar dışarı çıkmadı, dışarıda olanlar ise gölge alanları tercih etti. Kırklareli'nde ise hava sıcaklığı 39 dereceye ulaştı. Tekirdağ'da da sıcak hava ve nem vatandaşları bunalttı. Hava sıcaklığının 34 derece olduğu Tekirdağ'da sıklıkla kullanılan caddelerin tenhalaştığı görüldü.Dışarıya çıkanlar gölgelik alanlarda vakit geçirdi, çocuklar da denizde yüzerek serinlemeye çalıştı. Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da ise termometreler 43 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da da vatandaşlar serinlemek için parkları, havuzları ve gölgelik alanları tercih etti. Mega kent İstanbul'da da aşırı sıcaklar etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için sıcak hava ve nem uyarısı yaparken sıcaklıklar 30 dereceyi aştı.Artan sıcaklıklardan dolayı gebelerin de risk içerisinde olduğunu belirten uzmanlar, gebelerin sıcaklardan nasıl korunması gerektiğini aktardı. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10.00-16.00) dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Ömer Doğukan Saraç, gebelerin dengeli beslenmesi gerektiğini, ılık su ile duş almalarını ve ağır egzersizlerden kaçınmalarını tavsiye etti.SABAHKonyaŞehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Gül, sıcak çarpması şikâyetiyle acil servise başvuran hasta sayısının arttığını söyledi. Bu yıl ülkemizde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gül, "Zorunlu kalmadıkça günün sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamalıdır. Özellikle 10.00-15.00 saatleri arasında, risk grubu oluşturan 4 yaşından küçük çocuklar, yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlılar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, aşırı kilolu kişiler, açık alanda çalışanlar, kronik hastalığı olanlar, sürekli ilaç kullananlar ve kanser hastaları doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır" diye konuştu.SABAH