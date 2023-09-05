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Giriş Tarihi: 5.9.2023 07:33

Kayaktan kaplıcaya! Erciyes’te 2 bin 200 metre rakımda termal su çıktı

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes'te, kaplıca turizmine yönelik çalışmalarda sevindiren haber geldi. Dağda yaklaşık 3 yıldır sürdürülen sıcak su bulunmasına yönelik sondaj çalışmaları sonuç verdi. 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesinde 460 metre derinlikte sıcak suya ulaşıldı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Kayaktan kaplıcaya! Erciyes’te 2 bin 200 metre rakımda termal su çıktı

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kış turizminin yanı sıra sağlık turizmi için 3 yıl önce başlatılan termal su arama çalışmaları meyvesini verdi. Erciyes Kayak Merkezi'nin bulunduğu tekir bölgesinde yapılan sondajda bulunan suyun 30 ton/saat (m³/h ) ve 40 santigrat derece olduğu belirtildi. SABAH'a konuşan bir yetkili, İspanyol ekip tarafından tespit edilen sahada bulunduğunu, suyun termal turizm açısından sıcaklığının yeterli olduğunu belirterek suyun kükürt ve kireç ölçümleri için tahlile gönderildiğini kaydetti.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında Erciyes'te sıcak su bulunmasını sağlayacak Jeotermal Sondaj Çalışmalarına ilişkin protokol imzalanmıştı. Sıcak suyun bulunmasıyla birlikte Erciyes'te hem kış turizmi hem de sağlık turizmi yapılabilecek. Erciyes'te bulunan sıcak su ile bu hayal gerçek oldu. Türkiye jeotermal konusunda dünyada 4'üncü sırada Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor.

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Kayaktan kaplıcaya! Erciyes’te 2 bin 200 metre rakımda termal su çıktı
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