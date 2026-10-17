Kayalara oyup güvercinlere ev yaptılar! Asıl amaçları bambaşkaydı

Güvercinliklerin mimarisi de dikkat çekiyor

Türkiye'de güvercinlikler tek bir mimari tarzla sınırlı kalmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği bilgilere göre Kapadokya'da kayalara oyulmuş odacıklar, Diyarbakır'da kerpiçten yapılmış boranhaneler, Kayseri'nin Gesi Bağları'nda ise taş kule biçiminde güvercinlikler bulunuyor.

Özellikle Gesi güvercinlikleri, taş işçiliği ve kendilerine özgü mimari özellikleriyle ayrılıyor. Böylece aynı ihtiyaç, farklı bölgelerde farklı yapı teknikleriyle karşılanmış oldu.