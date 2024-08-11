Kayalıklardan düşen taş genç kızı hayattan kopardı

İstanbul'dan kız arkadaşıyla birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile giden Gülsimay Yılmaz'ın Kelebekler Vadisi'ndeki sarp kayalıklardan düşerek öldüğü sanılıyordu. Ancak genç kızın Ölüdeniz'den arkadaşıyla birlikte günübirlik tekne gezisine çıktığı, Kelebekler Vadisi'nde tekne mola verdiği sırada plaja yaklaşık 1 kilometre mesafedeki şelaleyi görmeye gittiği ortaya çıktı. Patika yoldan kayalıklara tırmanarak şelaleye çıkmak isteyen genç kızın iddiaya göre kafasına kaya parçası düştü. Sağlık ekipleri geldiğinde Gülsimay Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada şelaleye giden yol üzerindeki tabelalarda 'Dikkat keçiler taş düşürebilir!' şeklinde ifadelerin yer aldığı öğrenildi.