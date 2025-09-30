Haberler Yaşam Haberleri Kayalıklardan düştü, 1,5 saat sedye ile taşınıp, ambulansa ulaştırıldı!
Giriş Tarihi: 30.9.2025 22:27

Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nı yurtdışından ziyarete gelen 53 yaşındaki Hatun Doğan dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Öte yandan, ambulans Doğan’ın bulunduğu noktaya ulaşamazken, sedyeye alınan yaralı kadın 1,5 saat taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesinde meydana geldi. Almanya'da yaşayan Hatun Doğan, ziyarete geldiği Düzgün Baba Dağı'nda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağında kırık oluşan Doğan için beraberindekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın ulaşamadığı noktaya giden ekipler, ilk müdahalenin ardından Doğan'ı sedyeye alarak yaklaşık 1,5 saat boyunca taşıyıp ambulansa ulaştırdı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

