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Giriş Tarihi: 6.7.2024 20:54 Son Güncelleme: 6.7.2024 22:28

Kayanın isabet ettiği araçta bulunan 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Tunceli’de kayanın düştüğü araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kayanın isabet ettiği araçta bulunan 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 40. Kilometresinde bulunan Zağge mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Onur. T. İdaresindeki özel otomobil seyir halindeyken üzerine kaya düştü.

Aracın üst bölümünden giren kaya sürücünün yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın ile arka koltukta oturan 20 yaşındaki Arda K.'nin yaralanmasına neden oldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki Deniz Doğan olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken sürücü ve diğer yaralı ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün genel durumunun iyi olduğu öğrenilirken 20 yaşındaki Arda K.'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kayanın isabet ettiği araçta bulunan 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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