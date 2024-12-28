Kaybolan 15 yaşındaki genç için ekipler seferber oldu

Yapılan incelemelerde gencin en son Orman Deposu civarında görüldüğü tespit edildi. Ekipler, bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırırken mahalle sakinleri de çalışmalara destek veriyor.

Gece saatlerinde de arama kurtarma çalışması devam ederken, genci gören veya bilgi sahibi olanların jandarma veya AFAD ekipleri ile iletişime geçmeleri istendi.