Kaybolan otizmli 7 yaşındaki çocuğun cesedi dere yatağında bulundu

İstanbul Çatalca Kaleiçi Mahallesi'de yaşayan 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin, akşam saatlerinde kayboldu. Annesiyle evlerinin önündeki bahçede vakit geçiren Tekin, bir anda gözden kayboldu. Çocuklarından haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kaybolan Mustafa Cahit Tekin'in en son çevredeki dere yatağı civarında görülmesi üzerine saat 18.00 sıralarında bölgeye, itfaiye, sağlık, AFAD ve İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. Tekin'nin dere kenarında bir poşet içinde kıyafetleri bulundu. Arama çalışmaların 4'üncü saatinde dalgıçlar, Mustafa'nın cansız bedenini derede buldu. Acılı anne ve baba çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.