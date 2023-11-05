Kayınbiraderi vahşice öldürdü

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kayınbiraderi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen N.G. (42) adlı kadının cesedi, parçalara ayrılmış ve yakılmış halde boş arazide bulundu. Alman vatandaşlığı da bulunan N.G., 20 Ekim'de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı Köyü'nde dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin ailesinin evinden ayrıldı. N.G.'den haber alamayan yakınları, 25 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, N.G.'nin eşini, eşinin annesi ve babası ile 2 kardeşini gözaltına aldı. N.G.'nin kayınbiraderi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin de parçalara ayrılarak yakılıp Nemrut Dağı eteğindeki araziye atıldığı tespit edildi. Arazide N.G.'ye ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.