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Giriş Tarihi: 15.11.2024 19:51 Son Güncelleme: 15.11.2024 20:01

Kayınbiraderini öldürdü

Gaziantep'te küsüp baba evine dönen eşini geri dönmeye ikna etmek için kayınbabasının evine giden şahıs tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kayınbiraderini öldürdü

Nizip ilçesinde meydana gelen olayda, Mustafa B. (38) küsüp baba evine dönen eşiyle barışmak üzere kayınpederinin evine giderek eşinden eve dönmesini istedi. Kayınbiraderi ile tartışan Mustafa B. kayınbiraderi İbrahim A.'yı (35) vurdu. Mustafa B. ağır yaralanan kayınbiraderini özel otomobiliyle Nizip Devlet Hastanesine getirdi. Yaralıyı bırakan Mustafa B. Nizip Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İbrahim A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli damat gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayınbiraderini öldürdü
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