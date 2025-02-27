Kayınpeder damadını neden öldürdüğünü anlattı: Olay esnasında dayanamadım pişmanım!

Gökhan Çapar'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan eniştesi Metin Karakılıç, Gökhan Çapar'ın daha önce 2 evlilik daha yaşadığını belirterek, "Eşiyle beraber bizim sokakta 3 sene oturdu. Hiç öyle şiddet olayını görmedik. Sürekli de beraber gider gelirdik. Şiddet olayını ne gördük ne yaşadık. Sorunlar olurdu. 3-4 defa ayrılmak istediler; ama sonra yine birleştiler. Kayınpederin çok alkol aldığını duydum. Canice bir şey, böyle bir şey yapılamaz" dedi.

Olay sonrası Çapar çiftinin 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.