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Giriş Tarihi: 4.9.2022 15:01

Kayıp 2 yaşındaki çocuk, 11 saat sonra bulundu

Antalya'da ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan yabancı uyruklu kız çocuğu İ.U. (2), yaklaşık 11 saat sonra seraların arasında ağlarken bulundu.

DHA
Kayıp 2 yaşındaki çocuk, 11 saat sonra bulundu

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oynarken uzaklaşan İ.U., bir anda gözden kayboldu. Ailesi arama çalışmalarına rağmen çocuğu bulamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine bölgeye AKUT, AFAD, jandarma, İHH arama kurtarma ve JAK timleri sevk edildi.

Ekipler bölgede arama çalışması yaparken, eve yakın bölgede bulunan iki sera arasından ağlama sesi duyuldu. Bölgeye giden ekipler İ.U.'yu kaybolduktan yaklaşık 11 saat sonra buldu. İ.U.'nun seraların arasında uyuya kaldığı anlaşıldı. Sağlıklı şekilde bulunan İ.U., jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

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Kayıp 2 yaşındaki çocuk, 11 saat sonra bulundu
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