Muğla’nın Fethiye İlçesinde kaybolan 3 kişi bulundu

Kaybolan bu tatilcilerden biri 112 Acil Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgeye JAK, MAG ve AKUT Fethiye ekipleri sevk edildi. Yanlarında ışık da bulunmayan cep telefonu şarjları biten üç tatilci yaklaşık 5 kilometrelik alanda zor şartlarda arandı.

JAK ekibinden bir grup denizden kıyı boyunca arama yaparken bu 3 kişiyi uçurumun ucunda tesbit etti. Ekipler karadan bu bölgeye inerek yollarını kaybeden tatilcilere ulaştı. Yaklaşık 6 saatte ulaşılan 3 yerli tatilci, ekiplere teşekkür ederek, "Karanlık çökünce yolumuzu kaybettik. Telefonların şarjı da bitti. Sadece kaybolduğumuz bölgeyi söyleyebildik. Teşekür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.