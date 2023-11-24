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Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:13 Son Güncelleme: 24.11.2023 14:25

Kayıp çocuk sınırın sıfır noktasında aranıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dicle Nehrinde kaybolduğu iddia edilen lise öğrencisi Mehmet Mehdi Demiralp’i arama çalışmaları suda ve karada hava destekli devam ediliyor.

ABİDİN YEL
Kayıp çocuk sınırın sıfır noktasında aranıyor

Cizre ilçesinde 9 gün önce evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve en son Yafes Mahallesi Dicle Nehri kenarına inerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp'i bulmak için arama ve kurtarma ekipleri, su altı, su üstü, karada ve havadan görüntü alarak arama çalışmalarına devam ediyor.

AFAD, Cizre Belediyesi Dalgıç Ekibi, Bitlis Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı (İHA) Bürosu görevlilerinin 9 günden bu yana sürdükleri arama kurtarma çalışmaları Suriye sınırının sıfır noktasında ve Dicle Nehri boyunca yapılıyor. AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek'in koordinasyonunda Cizre'de başlayan çalışmalar, Yakacık Köyü, İnci Köyü ve Silopi'ye bağlı Yeşilyurt, Kavaközü ve Bostancı Köyleri ile Irak ve Suriye Sınır hattı boyunca havadan drone, karadan yürüyerek, su da bot İle su altında da balık adamlar tarafından arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilirken, çalışmalara Van AFAD Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerde destek vermeye başladı.

Çocuklarının bulunmasını umutla bekleyen Demiralp ailesi, "Devlet tüm imkânlarını seferber etmiş ancak hala çocuğumuz bulunmadı. Sınır boyunda ve Dicle Nehri Kenarında yaşayan insanlardan rica ediyoruz çocuğumuz Mehmet Mehdi Demiralp'in ölüsünü ve dirisini gördüğünüzde en yakın güvenlik birimine haber verin. Çünkü çocuğumuz bulunmadan acımız dinmeyecek" ifadelerini kullandılar.

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Kayıp çocuk sınırın sıfır noktasında aranıyor
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