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Giriş Tarihi: 16.6.2022 16:28 Son Güncelleme: 16.6.2022 16:31

Kayıp Elif'in cansız bedeni Kızılırmak'ta bulundu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayıp Elif’in cansız bedeni Kızılırmak’ta bulundu

Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 gündür kayıp olan 20 yaşındaki Elif Akıllı'nın cesedi Kızılırmak'ta bulundu.

Osmancık İlçesi Güney Mahallesi'nde 2 gün önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Elif Akıllı'nın ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Bunu üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak üzerinde bulunan Karaçay bendinde Elif Akıllı'nın cansız bedenini buldu.

Kızlarının ölüm haberiyle birlikte baba Osman ve anne Sevgi Akıllı gözyaşlarına boğuldu. Kızının 2 gün önce kendisiyle birlikte namaz kıldığını belirten anne Sevgi Akıllı; "Kızım bana anne seninle birlikte namaz kılabilir miyim? dedi. Bende tamam dedim. İkimiz namaz kıldıktan sonra kızıma eşarp ne güzel yakışmış dedim. Demek ki kızıma nazarım değdi" diye konuştu. Elif Akıllı'nın cesedi otopsi için Osmancık Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayıp Elif'in cansız bedeni Kızılırmak'ta bulundu
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