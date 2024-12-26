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Giriş Tarihi: 26.12.2024 04:03

Kayıp ihbarı yapılmıştı! Kazada öldüğü ortaya çıktı

Kütahya'da kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Bahadır Yasin Bozbey'in, kullandığı otomobili, Porsuk Çayı'nda bulundu. Köprüden çaya düşen otomobildeki evli ve 2 çocuk babası Bozbey'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi

AA
Kayıp ihbarı yapılmıştı! Kazada öldüğü ortaya çıktı

Seramik fabrikasındaki işine gitmek için dün öğle saatlerinde otomobiliyle yola çıkan 35 yaşındaki Bahadır Yasin Bozbey'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri Bozbey'i bulmak için çalışma başlattı.

Yakınları, Bozbey'in kullandığı otomobili, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolundaki Porsuk Çayı'nda buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köprüden çaya düşen otomobildeki Bahadır Yasin Bozbey'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası Bozbey'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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Kayıp ihbarı yapılmıştı! Kazada öldüğü ortaya çıktı
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