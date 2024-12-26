Kayıp ihbarı yapılmıştı! Kazada öldüğü ortaya çıktı

Seramik fabrikasındaki işine gitmek için dün öğle saatlerinde otomobiliyle yola çıkan 35 yaşındaki Bahadır Yasin Bozbey'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri Bozbey'i bulmak için çalışma başlattı.

Yakınları, Bozbey'in kullandığı otomobili, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolundaki Porsuk Çayı'nda buldu.