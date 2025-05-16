Kayıp işçi ölü bulundu!

Samsun'dan Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı karaağaç köyünde çalışmaya gelen Murat Gezer kaybolmasının üzerinden 7 ay geçtikten sonra ormanlık alanda cesedi bulundu.

Şavşat ilçesinde karaağaç köyünde 25 Ekim 2024 çalışmaya gelen Murat Gezer 26 Ekim tarihinde kaybolmuş yakınlarının ihbarı üzerine İl jandarma komutanlığı ile AFAD İl müdürlüğü ekiplerince arama çalışmaları başlatılmıştı zorlu arazi yapısı ve hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmişti havaların düzelmesiyle yeniden başlatılan aramalar sonucu Murat Gezerin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili olarak Şavşat cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı, adli tıpa giden cesedin ölme nedeni araştırılıyor.