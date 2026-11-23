ELAZIĞ'IN Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırmasının ardından onunla evlendi. Bu olayın ardından Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında husumet başladı. Mustafa Yılmaz, 22 Ocak 2023'te, kuzeni O.Y. ise bir gün sonra ortadan kayboldu. Şubat 2023'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı ancak cesetlere ulaşılamaması nedeniyle dava açılamadı ve şüpheliler serbest bırakıldı. Daraltılmış baz raporunun ardından soruşturma yeniden hareketlendi. Düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken M.Y., İ.Y., O.Y., F.Y. ve M.D. tutuklandı. Dosyayı inceleyen Yargıtay, cesetlerin bulunamamasının tek başına iddianamenin iadesi gerekçesi olamayacağına, yeterli şüphe oluşturan delillerin bulunması halinde davanın açılabileceğine hükmetti. İade kararını bozması üzerine Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör