Kayıp şahıstan bir haftadır haber alınamıyor

Karacabey'in Ovaesemen Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'dan geçtiğimiz hafta Perşembe gününden bu yana haber alınamadığını bildirildi. Son olarak köy bakkalından çıkarken kameralarda görünen Eroğlu'yu bulmak için, seferber olunduğu öğrenildi.

Kayıp başvurusunun ardından bölgeye arama faaliyetleri için AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri, arama kurtarma derneklerinden İHH ve KUMDAK ekipleri sevk edildi. Toplam 13 araç, 54 kişilik ekip, 2 dron ve 3 köpek Nur Cemil Eroğlu'na ulaşmak için Ovaesemen Mahallesi'nde bir haftadır arama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, dron ile köy etrafı ve göl çevresi de tamamen taranıyor.