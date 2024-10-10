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Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:55 Son Güncelleme: 10.10.2024 17:07

Kayıp şahıstan bir haftadır haber alınamıyor

Bursa’nın Karacabey ilçesi Ovaesemen Mahallesi'nde ikamet eden Nur Cemil Eroğlu'ndan bir haftadır haber alınamıyor.

AYHAN FİDAN
Kayıp şahıstan bir haftadır haber alınamıyor

Karacabey'in Ovaesemen Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'dan geçtiğimiz hafta Perşembe gününden bu yana haber alınamadığını bildirildi. Son olarak köy bakkalından çıkarken kameralarda görünen Eroğlu'yu bulmak için, seferber olunduğu öğrenildi.

Kayıp başvurusunun ardından bölgeye arama faaliyetleri için AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri, arama kurtarma derneklerinden İHH ve KUMDAK ekipleri sevk edildi. Toplam 13 araç, 54 kişilik ekip, 2 dron ve 3 köpek Nur Cemil Eroğlu'na ulaşmak için Ovaesemen Mahallesi'nde bir haftadır arama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, dron ile köy etrafı ve göl çevresi de tamamen taranıyor.

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Kayıp şahıstan bir haftadır haber alınamıyor
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