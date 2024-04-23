Kayıp taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu: 1 gözaltı

Olayın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinden son olarak ticari taksiye binen M.B.'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan bilgilendirmede, "Araç ilçesinde, 37 T 6508 plakalı araçta taksi şoförü olarak çalışan Akif Eymür isimli şahsın 22 Nisan 2024 günü kaybolması olayı ile ilgili olarak, Akif Eymür'ün Araç ilçesinde ormanlık alanda ateşli silah ile vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu, yapılan çalışmalar neticesinde gasp ve kasten öldürme suçundan olayın şüphelisi M.B.'nin yakalanarak gözaltına alındığı, konu ile ilgili soruşturmaya Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı olarak devam ediliyor" denildi.