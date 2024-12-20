Kayıp Türk profesörün cesedi kanalda bulundu

İngiltere'de kasım sonunda kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren'in cansız bedeni Londra'da bir kanalda bulundu. Eşi Banu Ekren'in verdiği bilgiye göre, 15 Aralık'ta bir belediye temizlik işçisi, Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir erkek cesedi buldu. Polis, kimlik tespiti için 17 Aralık'ta aileye fotoğraflar gönderdi ve cesedin Orhan Ekren'e ait olduğu anlaşıldı. Banu Ekren, Orhan Ekren'in cenaze töreninin otopsi sonrası teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını söyledi. Başkent Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Camden bölgesinde kaybolmuştu. Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için kanalın iki kere arandığı bilgisini vermişti. Kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasından eşyalarının alınmadığı da görülmüştü.