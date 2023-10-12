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Giriş Tarihi: 12.10.2023 15:37 Son Güncelleme: 12.10.2023 15:38

Kayıp üniversiteli Anıl Sayın'ın ormanda cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Anıl Sayın (22) ormanda ölü bulundu. Sayın'ın sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu öğrenilirken, intihar şüphesinin araştırıldığı belirtildi.

DHA
Kayıp üniversiteli Anıl Sayın’ın ormanda cansız bedeni bulundu

Sultandağı ilçesinde oturan ve bir üniversitede Çocuk Psikolojisi Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Anıl Sayın, 9 Ekim'de evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Anıl Sayın'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla Sultandağı ve çevresinde Anıl Sayın'ı bulabilmek için çalışma başlatıldı.
Yapılan arama çalışmaları neticesinde dün saat 16.00 sıralarında ilçe kabristanı yakınlarındaki ormanda Anıl Sayın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Anıl Sayın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Sultandağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Anıl Sayın'ın sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu öğrenilirken, intihar şüphesinin araştırıldığı belirtildi.

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Kayıp üniversiteli Anıl Sayın'ın ormanda cansız bedeni bulundu
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