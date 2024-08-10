Kayıp yüzük için Hatay seferber

stanbul Sancaktepe'de bir okulda coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Zehra Alın, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerde annesi Cemile (57) ve babası Tuncay Alın'ı (65) kaybetti. Depremden sağ olarak kurtulan Zehra öğretmen, annesinden geriye kendisine kalan yüzüğünü parmağından hiç çıkarmıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Hatay sahilinde dolaşırken yüzüğü kaybetti.Zehra Alın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzüğünü kaybettiğini duyurdu. Alın, yüzüğün fotoğrafını paylaşarak, "Depremde kaybettiğim annemden bana kalan tek yadigârı dün Hatay Arsuz Konacık Aslan Hause civarındaki sahilde kaybettim. Bu saate kadar aradık. Belki benim için bir mucize olur diye burada paylaşıyorum. Eğer varsa hayatımdaki tek mucizeyi şimdi kullanmak istiyorum. Ne olur Allah'ım" notunu düştü.Alın'ın bu paylaşımına ilk destek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten geldi. Öntürk, sosyal medya hesabından "Bakıyoruz kızım" diyerek Alın'a destek verdi. Zehra Alın'ın bu paylaşımı çok kısa sürede 10 milyonun üzerinde etkileşim aldı. Binlerce kişi Alın'a destek mesajları attı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturulan arama ekibi ise sahilde yüzüğü arama çalışmalarına başladı. Bazı vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.