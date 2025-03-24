Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi’nde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan cezaevine gönderildi. Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına geldi.
Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Polis ekipleri belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi alırken caddedeki bayrak ve posterler toplandı.