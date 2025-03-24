Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi’nde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan cezaevine gönderildi. Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına geldi.