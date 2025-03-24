Haberler Yaşam Haberleri Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde
Giriş Tarihi: 24.3.2025 10:04 Son Güncelleme: 24.3.2025 10:07

Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklananmıştı. Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise sabah saatlerinde belediye binasına giriş yaptı.

DHA
Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi’nde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan cezaevine gönderildi. Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına geldi.

Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Polis ekipleri belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi alırken caddedeki bayrak ve posterler toplandı.

Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediyeye geldi. Belediye binası önünde bekleyen personel ise saat 09.30 sıralarında içeri girmeye başladı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz