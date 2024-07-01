Kaymakam Ertaş’tan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, son günlerde artan orman yangınları nedeniyle vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ertaş, yangınların önlenmesi için alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, devletin tüm imkânlarının yangınları söndürmek için seferber edildiğini vurguladı.

Kaymakam Ertaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde bölgemizde ve ülkemizin çeşitli yerlerinde artan orman yangınları, doğamıza ve yaşam alanlarımıza büyük zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Devletimizin tüm imkânları yangınları söndürmek için seferber edilmiştir. İlçemizde de orman yangınlarını önleme adına bütün kurumlarımızla koordineli bir şekilde ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde."