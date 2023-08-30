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Giriş Tarihi: 30.8.2023 21:16 Son Güncelleme: 30.8.2023 21:29

Kaymakam Özdemir hayatını kaybetti

Kocaeli Gölcük ilçe kaymakamı Yusuf Özdemir bir süredir tedavi gördüğü kanser rahatsızlığı nedeniyle evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in vefatı nedeniyle 30 Ağustos için Gölcük'te gerçekleştirilecek konser ve diğer programlar iptal edildi.

ABBAS ÇAKAR
Kaymakam Özdemir hayatını kaybetti

Kocaeli Gölcük ilçe kaymakamı Yusuf Özdemir'e, yaklaşık 8 ay önce rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu hastanede yapılan tetkikleri sonucu kanser teşhisi konuldu. Bir süredir tedavisi devam eden Özdemir, akşam saatlerinde evinde fenalaşarak kaldırılmış olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Özdemir'in vefatı nedeniyle 30 Ağustos için Gölcük'te gerçekleştirilecek konser ve diğer programlar iptal edildi.

YUSUF ÖZDEMİR KİMDİR?

Yusuf ÖZDEMİR, 1970 Trabzon İli Köprübaşı İlçesi doğumludur. İlkokula Almanya'da başlayıp Trabzon Köprübaşı'nda tamamladı. Orta ve Lise eğitimini Samsun' da tamamlayan Yusuf Özdemir, 1987 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu yönetimi bölümünü 1991 yılında bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilen Özdemir. evli ve üç çocuk babasıydı. 8 Eylül 2022 tarihinden bu yana Gölcük ilçe kaymakamı olarak görev yapmaktaydı.

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Kaymakam Özdemir hayatını kaybetti
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