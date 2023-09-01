Kaymakama acı veda

Bir süredir kanser tedavisi gören, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir (53) dün, evinde rahatsızlandı. Özdemir'in ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Özdemir, ambulansla alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Özdemir, hayatını kaybetti.Özdemir için, dün Kocaeli Valiliği bahçesinde tören düzenlendi. Törene katılan Özdemir'in eşi ayakta durmakta güçlük çekti. Özdemir'in 2'si erkek 3 çocuğu ise gözyaşlarına hakim olamadı. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocamın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Törenden sonra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Özdemir'in eşine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Kocaeli Valiliğindeki törenin ardından Kaymakam Yavuz Özdemir'in cenazesi, görev yaptığı Gölcük ilçesine getirildi. Öğle namazına müteakip Gölcük Merkez Camiinde cenaze namazı kılındı. Özdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'a gönderildi.