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Giriş Tarihi: 1.9.2023

Kaymakama acı veda

Kansere yenik düşen Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kaymakamı Yusuf Özdemir son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarına boğulan Özdemir’in eşi ve çocuklarını Kocaeli Valisi Seddar Yavuz teselli etti

ABBAS ÇAKAR
Kaymakama acı veda
Bir süredir kanser tedavisi gören, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir (53) dün, evinde rahatsızlandı. Özdemir'in ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Özdemir, ambulansla alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Özdemir, hayatını kaybetti.



Özdemir için, dün Kocaeli Valiliği bahçesinde tören düzenlendi. Törene katılan Özdemir'in eşi ayakta durmakta güçlük çekti. Özdemir'in 2'si erkek 3 çocuğu ise gözyaşlarına hakim olamadı. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocamın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Törenden sonra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Özdemir'in eşine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Kocaeli Valiliğindeki törenin ardından Kaymakam Yavuz Özdemir'in cenazesi, görev yaptığı Gölcük ilçesine getirildi. Öğle namazına müteakip Gölcük Merkez Camiinde cenaze namazı kılındı. Özdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'a gönderildi.

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Kaymakama acı veda
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