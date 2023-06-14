Kaynak Holding’in harici disklerinden 28 gözaltı

İstanbul'da Kaynak Holding'e bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan geçmişte düzenlenen operasyonlarla elde edilen 975 harici diskteki yaklaşık 420 terabaytlık veri detaylıca incelendi. Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde çalışan, FETÖ iltisaklı şirketlerde SGK kaydı olan, örgütün kapatılan bankasına destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalarda üyeliği olan, bağış yapan, Zaman Gazetesi abonesi olan, örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock'ta adı geçen ve büfeankesör hatları ile aranma kaydı bulunan 34 şüpheliden 28'i yakalandı. Öte yandan yurt genelinde dün düzenlenen operasyonlarda da 51 FETÖ üyesi gözaltına alındı.