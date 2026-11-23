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Konya'nın Selçuklu ilçesi Fatih Işıklar Mahallesi'nde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda, bıçakla ağır yaralanan Muhammed Kayra Ziya Güven (17), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Muhammed Ali Özaydın (18),ve F.Ş.N (16) tutuklandı. Muhammed Kayra ve şüphelilerin 4 ay önceki bir konserde kavga ettikleri ve bir süredir husumetli oldukları, olay günü ortak tanıdıklarının da vasıtasıyla bu konuyu konuşup, barış sağlama düşüncesiyle bir araya geldikleri ancak çıkan kavgada Güven'in öldürüldüğü öğrenildi.