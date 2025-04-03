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Giriş Tarihi: 3.4.2025 01:06

Kayseri Erciyes 38 FK kaza yapan aileye yardım etti

Kayseri Erciyes 38 FK takımı, Orduspor 1967 ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Kayseri’ye dönüş yolunda Çorum-Amasya karayolunda seyir halindeyken kazaya denk geldi. Araçtan inen futbolcu ve teknik ekip, otomobilde sıkışan yaralıların yardımına koştu. Araçta bulunan 3 çocuk futbolcular tarafından çıkarılırken, kulübün sağlık ekibi ise yaralılara müdahale etti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri Erciyes 38 FK kaza yapan aileye yardım etti

Kayseri Erciyes38 FK takımı deplasman dönüşü Amasya-Çorum karayolunda trafik kazasına denk geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 19 ADP 794 plakalı otomobil şarampole indikten sonra beton bloğa çarparak durabildi. Hızla araçtan inerek kaza yapan otomobildeki aileye yardım eden Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü sporcuları araçta sıkışan 3 çocuğu kurtararak güvenli alana aldılar. Bir taraftan da 112'ye ihbarda bulunan takım yetkilileri bir taftanda ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ TAKIMIN SAĞLIK EKİBİ YAPTI

Kazaya tanık olan sağlık ekibi, futbolcular ve teknik heyet araçta sıkışan üç çocuğu kurtardıktan sonra yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 5 yaralı daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLK MÜDAHALEYİ YAPIP YARDIM ÇAĞIRDIK

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Orduspor 1967 ile oynadığımız karşılaşmadan sonra Kayseri'ye dönüş yoluna çıkan kafilemiz, Çorum-Amasya karayolunda kaza yapan bir aileye hızlıca müdahale etti. Kayseri Erciyes 38 FK kafilesi, kaza yapan aileye yardım etti. Araçta sıkışan üç çocuğu arabadan çıkaran sağlık ekibimiz, futbolcularımız ve teknik heyetimiz, araçta sıkışanlar ve yaralılar için gerekli makamları arayarak yardım çağırdı"

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Kayseri Erciyes 38 FK kaza yapan aileye yardım etti
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